Calcio, Promozione: il Sant’Anna Enna sfida la Megarese
Seconda squadra di Augusta in quattro giorni per il Sant’Anna Enna. Dopo il pareggio di mercoledì contro l’Atletico Megara 1908, la formazione ennese scende in campo oggi, sabato 17 ottobre, alle 15:00 allo Stadio comunale “Fontana” di Augusta contro la Megarese, nell’anticipo della quinta giornata del girone D di Promozione.
Il Sant’Anna arriva alla sfida con 7 punti e tre risultati utili consecutivi. Momento un po’ più difficile invece per la Megarese, che ha raccolto 2 punti in quattro gare.
Per la squadra di mister Mario Folisi, al primo campionato di Promozione della sua storia, è l’occasione per allungare la serie positiva e restare vicina alle prime posizioni.