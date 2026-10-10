Calcio, Promozione: il Sant’Anna Enna in trasferta contro la Barrese

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Terza giornata di campionato per il Sant’Anna Enna, impegnato domani, domenica 11 ottobre, sul campo della Barrese nel girone D di Promozione. La gara è in programma alle 15.30 al Comunale “Giuseppe Bonfirraro”.

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Il Sant’Anna arriva all’appuntamento dopo aver conquistato, domenica scorsa, la prima vittoria stagionale in campionato, superando per 1-0 il Qal’At Caltagirone. All’esordio, invece, la formazione ennese era stata sconfitta per 3-1 dal Santa Croce Soccer. Dopo due giornate sono quindi 3 i punti raccolti dal Sant’Anna.

La Barrese è invece a quota 1 punto: nella prima giornata ha pareggiato 1-1 sul campo del Real Gela, mentre nel secondo turno ha perso in casa 3-0 contro il Santa Croce Soccer.

Foto di Lucio Vulturo