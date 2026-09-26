Calcio, Promozione: il Sant’Anna Enna debutta in campionato sul campo del Santa Croce
Prende il via domani, domenica 27 settembre, il campionato di Promozione per il Sant’Anna Enna, inserito nel girone D. La formazione ennese sarà impegnata in trasferta contro il Santa Croce Calcio nella prima giornata della stagione 2026/2027.
Il calcio d’inizio è fissato alle 15.30 al campo comunale “J.F. Kennedy” di Santa Croce Camerina.
Per il Sant’Anna si tratta dell’esordio assoluto nel campionato di Promozione. La squadra arriva all’appuntamento dopo il primo impegno ufficiale della stagione in Coppa Italia, disputato contro il Serradifalco e terminato 1-1.