Calcio: primo turno fase nazionale playoff, l’Enna affronterà la vincente tra Promosport e Scalea

Giocherà in casa l’Enna (nella foto di Francesco Paolo Greca) il prossimo 28 maggio la gara di andata del primo turno dei playoff della fase nazionale di Eccellenza. Affronterà la vincente della sfida tra le squadre calabresi Promosport e Scalea che si disputerà domenica. La gara di ritorno l’Enna la disputerà in trasferta il 4 giugno.

Il secondo e ultimo turno decisivo per la promozione in Serie D sarà in programma, invece, l’11 e 18 giugno, sempre con gare di andata e ritorno, dove la vincente tra Enna e Promosport o Scalea affronterà la vincente tra Siracusa e Ercolanese.