Calcio, prima vittoria stagionale per l’Enna

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L’Enna Calcio conquista la prima vittoria stagionale nel campionato di Serie D. I gialloverdi hanno superato per 3-2 il CastrumFavara nella gara valida per la tredicesima giornata del girone I, disputata oggi a Troina.

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La formazione ennese ha costruito il successo nel primo tempo, portandosi sul 3-0 grazie alla doppietta di Floridia, a segno al 13′ e al 20′, e alla rete di Scozzari al 36′.

Prima dell’intervallo, al 44′, il CastrumFavara ha accorciato le distanze grazie a un’autorete di Sciarrino, chiudendo la prima frazione sul 3-1.

Nella ripresa, al 58′, Deiana Testoni ha realizzato il secondo gol degli ospiti. Il risultato è rimasto invariato fino al termine dell’incontro, consentendo all’Enna di conquistare tre punti importanti nella corsa alla salvezza.

Con questa vittoria, l’Enna sale a 6 punti in classifica, dopo averne raccolti soltanto tre nelle prime dodici giornate.