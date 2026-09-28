Calcio, Prima Categoria: il Troina cade in casa contro la Stella Nascente

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Il Città di Troina ha iniziato il campionato di Prima Categoria con una sconfitta interna contro la Stella Nascente allo stadio “Silvio Proto”.

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La formazione ospite, allenata dal duo tecnico Fabiano-La Ferrara, si è imposta grazie a una doppietta di Romeo, a segno all’11’ e al 45’+1.

Nel corso dell’incontro il Troina ha creato alcune occasioni offensive, colpendo anche un legno e rendendosi pericoloso in più circostanze dalle parti del portiere Caffo.

Prima del calcio d’inizio si è registrato anche un episodio di fair play: il Città di Troina ha messo a disposizione della Stella Nascente la propria terza divisa, di colore verde, dopo che la formazione ospite aveva dimenticato la propria muta ad Aci Sant’Antonio.