Calcio, poker dell’Enna al Paternò: gialloverdi al secondo turno di Coppa Italia

PUBBLICITÀ

L’Enna accede al secondo turno di Coppa Italia. Dopo il successo nel turno preliminare con l’Acireale ai rigori, è arrivato quello odierno per 4-0 al Paternò nel primo turno giocato sempre al “Gaeta” anche se con gli etnei padroni di casa dopo aver chiesto giorni fa l’inversione di campo.

PUBBLICITÀ

Diverse sono state le occasioni, oltre le quattro reti realizzate al Paternò, per la squadra di Passiatore che adesso inizierà a preparare la squadra in vista dell’esordio in campionato domenica prossima a Ragusa.

Prima occasione e subito vantaggio: lancio di Dadic dalle retrovie al 4’ e Camara, sul filo del fuorigioco, si presenta a tu per tu con Branduani e batte l’estremo difensore paternese. Al 13’ il raddoppio: tiro cross di Occhiuto dalla destra che beffa il portiere e fa esplodere il “Gaeta”. Nella ripresa al 26’ il neoentrato La Mantia deposita facile in rete un cross di Camara, chiude Distratto al 31’ che fa tutto da solo, entra in area e di sinistro a giro trova l’angolino giusto alla destra del portiere.