Rotonda vittoria per l’Enna contro la Pro Favara nella finale playoff del girone A del campionato di Eccellenza. 3-0 il risultato finale della gara che si è disputata nel pomeriggio allo stadio Gaeta, maturato nella ripresa grazie alla doppietta di Cocimano e alla rete di Carioto. La vittoria odierna consente alla squadra gialloverde l’accesso alla fase nazionale per la promozione in Serie D.

