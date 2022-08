Calcio: per l’Usd Agira gemellaggio con il Monza

L’Usd Agira Calcio Academy comunica il proprio gemellaggio con il Monza Calcio. “La nostra pratica sportiva – comunica il presidente Giuseppe Capuano – viene effettuata a livello provinciale con l’attività del settore giovanile scolastico (scuola calcio) nelle categorie piccoli amici, pulcini ed esordienti, ma anche a livello regionale con la partecipazione al campionato di seconda categoria”.

A partire da questa stagione è stato stipulato il gemellaggio con il Monza Calcio, squadra che milita in Serie A, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere i propri giovani calciatori.

“Abbiamo più di 250 bambini – prosegue Capuano – ed è un ottimo risultato per non solo Agira, ma per tutta la provincia di Enna”.