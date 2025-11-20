Calcio, partita Enna–Reggina: in vigore divieti di sosta e transito il 23 novembre

PUBBLICITÀ

Il Comando della Polizia Locale, in riferimento al calendario del Campionato di calcio di Serie “D” – Girone “I”, che prevede, per il giorno 23/11/2025, alle ore 14.30, presso lo Stadio Comunale “Gen. Gaeta” di Enna l’incontro di calcio tra le squadre “Enna Calcio” e “Reggina 1914”, valido per la 13^ giornata di andata, ha emesso l’Ordinanza n. 531 del 19/11/2025 con la quale si istituiscono i seguenti divieti.

PUBBLICITÀ

Per il giorno 23/11/2025, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, il divieto di sosta con rimozione forzata nella piazza Guttuso, antistante l’ingresso principale dello Stadio “Gen. Gaeta”, consentendovi l’accesso e la sosta esclusivamente ai mezzi delle FF.OO. ed ai veicoli accreditati.

PUBBLICITÀ

Per lo stesso giorno, dalle ore 10.00 fino alle ore 19.00, il divieto di fermata in ambo i lati della via Murgano e traverse laterali, onde consentire l’uscita in sicurezza dei mezzi delle FF.OO. e delle squadre dallo stadio.

Per lo stesso giorno, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in ambo i lati del tratto di via Duca d’Aosta compreso tra i civv. n. 1 e 4 e l’intersezione con la via dello Stadio, onde consentirvi lo stazionamento dei bus e/o veicoli della tifoseria della squadra ospite, ed il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati del tratto di viale IV Novembre antistante l’ingresso “Gradinate” dello stadio “Gaeta”.