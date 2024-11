Calcio: pari tra Serradifalco e Villarosa San Sebastiano

PUBBLICITÀ

È finito in parità (1-1) il match tra il Serradifalco e il Villarosa San Sebastiano nel campionato di Promozione. Allo stadio “Valentino Mazzola” sono i ragazzi locali a partire in maniera decisa e al 21’ del primo tempo, con D’Onofrio che sfrutta un lancio lungo dalla sinistra dei compagni, aggancia, entra in area da destra e fulmina con un diagonale il portiere ospite.

Il Villarosa non si scompone e prende subito il pallino del gioco; dopo appena cento secondi, riesce a pareggiare con il centrocampista Alfarini che con un calcio di punizione beffa i difensori del Serradifalco e insacca il pallone alla sinistra del portiere locale.

La partita è aperta e godevole, ma alla fine il Serradifalco si deve accontentare di un pareggio contro un Villarosa che mantiene un quinto posto in classifica di tutto rispetto.

“A questo punto del campionato – dice mister Folisi – il consolidamento della classifica deve essere un obiettivo da mantenere senza presunzione e grilli per la testa. Anche perché è ancora presto per parlare di play off e quindi, al momento, dobbiamo guardare sia in alto che in basso perché la classifica è ancora molto corta”.

“E’ stato uno scontro a viso aperto – aggiunge ancora Folisi – con un Serradifalco ben organizzato che è riuscito addirittura a passare in vantaggio. Ma dopo il pareggio abbiamo avuto diverse occasioni da gol, abbiamo colpito anche un palo, purtroppo abbiamo pareggiato solo su calcio di punizione”.

Folisi, infine, fa i complimenti alla società del Serradifalco per l’ospitalità.

“Sono stati stupendi – ha chiosato – ho visto tanti ragazzi giovani da parte loro con grinta e, sportivamente parlando, col coltello tra i denti”.

Giacomo Lisacchi