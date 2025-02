PUBBLICITÀ

Finisce in parità la sfida tra Enna e Città di Sant’Agata valida per la 22ª giornata del Campionato di Eccellenza. Allo stadio Gaeta, gli ospiti passano in vantaggio al 27’ del primo tempo con un rigore trasformato da Catalano. L’Enna trova il pareggio nel finale di gara con Cicirello, che al 41’ della ripresa firma l’1-1 definitivo.

Con questo risultato, la formazione ennese sale a 22 punti in classifica.