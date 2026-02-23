Calcio: pari senza reti tra San Pietro e Città di Troina

PUBBLICITÀ

Si è concluso sullo 0-0 il match della 17ª giornata del campionato di Prima Categoria – Girone E tra il San Pietro, guidato da mister Alessandro Tirendi, e il Città di Troina, allenato da Salvatore Compagnone.

Allo stadio “Paolo Licandro” di San Pietro Clarenza la gara è stata equilibrata e combattuta. Al 76’ il Città di Troina è rimasto in inferiorità numerica a seguito dell’espulsione di Signore, che ha costretto la squadra a disputare l’ultima parte dell’incontro con un uomo in meno. La formazione troinese recrimina inoltre per due calci di rigore non concessi dal direttore di gara.