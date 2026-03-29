Calcio: pari senza reti tra NBI Misterbianco e Città di Troina

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Termina a reti inviolate l’ultima giornata del campionato di Prima Categoria che ha visto il Città di Troina, guidato da mister Salvatore Compagnone, confrontarsi in quel di San Pietro Clarenza con l’NBI Misterbianco di mister Primo Rivoli.

La gara ha sancito la retrocessione degli etnei in Seconda Categoria e il definitivo arrivo al quinto posto della formazione rossoblù.

Note positive della gara odierna sono stati gli esordi dei giovanissimi Felice e S. Zitelli e lo schieramento dal primo minuto del giovanissimo Di Costa, tutti e tre provenienti dalla formazione under 17 rossoblù che ha vinto il campionato provinciale.

Con questo pareggio il Città di Troina chiude la regular season al quinto posto con 38 punti, migliorando di un punto lo score della scorsa stagione.