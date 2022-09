Al via il campionato di Eccellenza, nella prima giornata pari a reti inviolate per l’Enna sul campo della Mazarese, mentre esce sconfitta la Leonfortese con il risultato di 2-0 dal campo dell’Akragas. In Promozione il Villarosa esordisce in casa pareggiando 1-1 contro la Santangiolese.

