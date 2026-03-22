Calcio, pari dell’Enna a Paternò

5 ore ago
Enna calcio tifosi
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Finisce in parità la sfida tra Paternò ed Enna, disputata allo stadio Falcone Borsellino. Il match si è chiuso sull’1-1, con entrambe le reti realizzate nella ripresa su calcio di rigore.

A passare in vantaggio è stata l’Enna con Dadic al 25’, mentre il pareggio dei padroni di casa è arrivato al 40’ con Marchetti.

Numerosi come sempre i tifosi gialloverdi al seguito, che hanno ricordato in avvio anche il loro compagno ultras Filippo, venuto a mancare pochi giorni fa.

Per l’Enna, adesso, l’attenzione si sposta sul prossimo impegno in programma mercoledì ad Acireale.

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