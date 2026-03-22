Calcio, pari dell’Enna a Paternò

Finisce in parità la sfida tra Paternò ed Enna, disputata allo stadio Falcone Borsellino. Il match si è chiuso sull’1-1, con entrambe le reti realizzate nella ripresa su calcio di rigore.
A passare in vantaggio è stata l’Enna con Dadic al 25’, mentre il pareggio dei padroni di casa è arrivato al 40’ con Marchetti.
Numerosi come sempre i tifosi gialloverdi al seguito, che hanno ricordato in avvio anche il loro compagno ultras Filippo, venuto a mancare pochi giorni fa.
Per l’Enna, adesso, l’attenzione si sposta sul prossimo impegno in programma mercoledì ad Acireale.