Calcio: nasce il “Roma Club Enna”, lo inaugura Sebino Nela

Sabato alle 18,30, presso l’Urban Center (ex Convento dei Cappuccini), si terrà l’inaugurazione del “Roma Club Enna”. L’idea di un club giallorosso in città è di circa quindici tifosi ennesi accomunati dalla passione per la Roma, ma ben presto il gruppo è cresciuto registrando numerose adesioni.

Il presidente del club è Francesco Cascio, vice presidente Anna Lattuca, il direttivo è composto da Ivan Orlando, Giuseppina Cozzo, Max Ricerca, Vincenzo Torrisi, Andrea Di Salvo, Claudio Catanese e Gaetano Napoli. Il club è riconosciuto dall’As Roma attraverso l’affiliazione all’Associazione Italiana Roma Club.

All’inaugurazione sarà presente l’ex calciatore giallorosso Sebino Nela. Nela sarà presente ad Enna anche il giorno successivo, domenica 22 gennaio, alle ore 11,30 per un “aperitivo giallorosso” presso lo Sport Cafè di Enna alta, alle ore 15 assisterà, invece, allo stadio Gaeta alla partita Enna-Nuova Città di Gela. Alle 18,30 all’Urban Center seguirà insieme ai soci del Roma Club Enna la partita in tv Spezia-Roma.