L’imprenditore Luigi Bonanno è stato nominato presidente onorario dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Football Club Enna in seguito alla recente sponsorizzazione.

Nato e cresciuto a Valguarnera, Bonanno ha fondato in Veneto la Bonanno Immobili, una società specializzata in investimenti immobiliari. Tuttavia, il suo legame con la Sicilia, è rimasto forte, e questa sponsorizzazione rappresenta l’ennesima dimostrazione del suo affetto per la sua terra d’origine.