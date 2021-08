Calcio: Leonfortese, si dimette il dirigente Alberto Dottore

Dopo appena due mesi dall’accettazione dell’incarico Alberto Dottore ha rassegnato le proprie dimissioni da dirigente della Leonfortese addetto ai giudici di gara.

“In questo breve tempo – ha comunicato Dottore – ho potuto maturare questa mia decisione in virtù della lontananza tra le mie idee con quelle della presidenza e della responsabilità amministrativa. Rilevo inoltre – prosegue – come il notevole lavoro fatto in sede di mercato proietterà la Leonfortese nella elite del campionato senza alcun bisogno del mio lavoro che spero di attuare in qualche altra società sportiva”.