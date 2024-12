Calcio: Leonfortese-Milazzo, vietata la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Messina

PUBBLICITÀ

Il Prefetto di Enna ha adottato un provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Messina, relativo all’incontro di calcio Leonfortese-Milazzo, valevole per il campionato dilettantistico di Eccellenza in programma domenica alle ore 15.00 presso lo stadio “Nino Carosia” di Leonforte.

PUBBLICITÀ

Lo stesso è stato adottato su proposta del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, sentito il Sig. Questore, al fine di prevenire il verificarsi di eventi pregiudizievoli all’ordine e alla sicurezza pubblica analoghi a quelli verificatisi in occasione dell’incontro di calcio di Eccellenza Vittoria-Milazzo disputatosi il 24 novembre scorso.