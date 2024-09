Calcio: l’Enna vince sul campo dell’Igea Virtus

PUBBLICITÀ

Alla terza giornata di campionato arriva la prima vittoria dell’Enna in questo campionato di Serie D sul campo dell’Igea Virtus. A firmarla è ancora il capitano Cicirello, così come nel successo in Coppa Italia. È quanto basta alla squadra di Peppe Pagana per portare a casa i tre punti. Grande festa a fine partita per i gialloverdi e i loro tifosi in una giornata che si può considerare storica.

La rete decisiva è stata segnata al 10’ del primo tempo: Moreso pesca sul filo del fuorigioco Cicirello che a tu per tu col portiere realizza con un preciso pallonetto. La squadra di Pagana ha attualmente 5 punti in classifica.