Calcio, l’Enna vince in trasferta: 5-2 a Messina

Vittoria esterna per l’Enna, che si impone 5-2 sul campo del Messina al termine di una gara ricca di reti. I gialloverdi indirizzano l’incontro già nel primo tempo, chiuso sul 3-0 grazie alle reti di Bamba al 13’, Diaz al 21’ e Distratto al 32’.
Nella ripresa il Messina accorcia le distanze con Tedesco su rigore all’11’, ma l’Enna ristabilisce subito le distanze con Franck Tchaouna al 7’ e nuovamente al 49’ del secondo tempo. Nel finale arriva anche un’autorete di Andelkovic al 36’, che fissa il risultato sul definitivo 5-2.
La gara è stata gestita dall’Enna con continuità nell’arco dei novanta minuti, mantenendo il controllo del match nonostante il tentativo di reazione dei padroni di casa nella seconda frazione.
L’Enna sale a 27 punti in classifica; la gara era valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie D.