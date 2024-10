Calcio: l’Enna vince in rimonta con il Licata

PUBBLICITÀ

Il tabù “Gaeta” sfatato. In rimonta l’Enna supera il Licata e vince la prima gara casalinga della stagione in Serie D. La squadra di Pagana era andata sotto nel primo tempo per il rigore realizzato all’8’ da Minacori, nella ripresa la reazione. Cicirello ancora una volta trascinatore: suo il pari di testa su cross di Barile al 22’, di Nardella la conclusione vincente al 34’ che ha fatto esplodere lo stadio.

PUBBLICITÀ

La gara era valida per la nona giornata. L’Enna è a metà classifica con 12 punti insieme a Paternò, Nuova Igea Virtus e Castrum Favara.