Calcio: l’Enna strappa un pari all’Acireale

Un eurogol di Cristiano, il secondo in campionato (terzo stagionale, contando anche quello in Coppa Italia contro il Siracusa), fa esplodere il “Gaeta” in pieno recupero, permettendo all’Enna di agguantare un pareggio insperato contro l’Acireale nella 24ª giornata di Serie D. L’Acireale era passato in vantaggio nei primi minuti con il gol di Sueva.

Il pari finale regala un punto importante all’Enna, sia per il morale che per la classifica, che ora vede la squadra gialloverde all’11º posto con 27 punti.