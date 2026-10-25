Calcio, l’Enna si fa rimontare due gol dalla Nuova Igea Virtus: finisce 2-2
L’Enna Calcio pareggia 2-2 contro la Nuova Igea Virtus nella nona giornata del campionato di Serie D, girone I. I gialloverdi, avanti di due reti, si fanno raggiungere dagli ospiti nel giro di pochi minuti, lasciandosi sfuggire la possibilità di conquistare la prima vittoria stagionale.
La formazione ennese sblocca il risultato con Floridia e trova successivamente il raddoppio con Amore, portandosi sul 2-0. Nel finale, però, arriva la reazione della Nuova Igea Virtus, che accorcia le distanze al 78′ con Federico Sangiorgi e appena due minuti dopo, all’80’, raggiunge il pareggio con Giorgio Cicirello.
Il risultato non cambia nei minuti conclusivi e le due squadre si dividono la posta in palio. Per l’Enna, che continua a disputare le gare casalinghe a Niscemi per l’indisponibilità dello stadio Gaeta, resta il rammarico di non essere riuscita a conservare il doppio vantaggio, dopo una gara che sembrava indirizzata verso il primo successo in campionato.
In classifica, l’Enna sale a 2 punti, rimanendo all’ultimo posto del girone.