PUBBLICITÀ

Un gol di Corigliano all’8’ del primo tempo condanna i gialloverdi alla sconfitta per 1-0 contro il Ragusa. La gara, valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie D, lascia l’Enna a 26 punti in classifica, raggiunta proprio dal Ragusa.

Da martedì testa alla sfida interna di domenica prossima contro l’Acireale.