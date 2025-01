PUBBLICITÀ

Pareggio a reti inviolate per l’Enna, impegnata nel pomeriggio in trasferta contro la Scafatese, nella gara valida per la ventunesima giornata del Campionato di Serie D.

La squadra allenata da Pagana si trova a metà classifica con 25 punti. Il prossimo match sarà domenica prossima in casa contro il Città di Sant’Agata.