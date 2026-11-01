Calcio, l’Enna pareggia 2-2 a Trapani
Finisce 2-2 la sfida tra Trapani ed Enna, valida per la decima giornata del campionato di Serie D, girone I. Una partita combattuta, con la formazione ennese che riesce a ribaltare il risultato prima di essere raggiunta dai padroni di casa.
È il Trapani a passare per primo in vantaggio, ma l’Enna reagisce trovando il gol del pareggio con Amore. Le due squadre vanno così al riposo sul risultato di 1-1.
Nella ripresa, caratterizzata anche da un forte temporale, i gialloverdi riescono a portarsi avanti grazie alla seconda rete personale di Amore, che firma la doppietta e il momentaneo 2-1. Il Trapani trova però il gol del 2-2, riportando la gara in equilibrio.
Per i gialloverdi si tratta del secondo pareggio consecutivo, dopo il 2-2 casalingo contro la Nuova Igea Virtus. Con il punto conquistato a Trapani, l’Enna sale a quota 3, rimanendo però all’ultimo posto in classifica, a pari punti con il Ragusa Calcio.