Calcio: l’Enna fermata sul pari dal Savoia nel finale

Termina in parità la sfida tra Savoia ed Enna, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie D. Al termine dei novanta minuti, il risultato finale è di 2-2, con i padroni di casa che trovano il pareggio nei minuti di recupero.
L’Enna approccia bene la gara e chiude il primo tempo in vantaggio grazie alla doppietta di Tchaouna, a segno al 2’ e al 26’ della prima frazione.
Il Savoia accorcia le distanze al 41’ della ripresa con Guida e trova il gol del definitivo pareggio al 48’, ancora con Guida.