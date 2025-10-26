Calcio, l’Enna cade a Gela: 3-1 il finale

PUBBLICITÀ

Il Gela è passato in vantaggio al 13’ del primo tempo con una rete di Sarao, ma l’Enna ha trovato il pareggio al 45’ grazie a un calcio di rigore trasformato da Dadic. Nella ripresa i gialloverdi hanno cercato il sorpasso, ma a metà frazione sono rimasti in dieci uomini.

Negli ultimi minuti, la squadra di casa ha sfruttato al meglio le occasioni a disposizione: Vincenzi ha riportato in vantaggio il Gela al 35’ della ripresa, mentre Sarao, sempre su rigore, ha chiuso l’incontro sul definitivo 3-1.

La gara era valida per la nona giornata del campionato di Serie D.