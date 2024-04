Calcio: l’Enna batte l’Imesi Atletico Catania e la festa continua

PUBBLICITÀ

Nel giorno della festa gialloverde per la promozione in Serie D dopo più di 30 anni l’Enna ha superato l’Imesi Atletico Catania 4-1 nella gara valida per la penultima giornata del campionato di Eccellenza.

PUBBLICITÀ

Le reti per gli ennesi sono state siglate da Cocimano, autore di una doppietta, da Randis e da Veneroso. Per gli ospiti a segno Leonardi.

Un ampio pre-gara di festa ha accolto la squadra del presidente Luigi Stompo, e i festeggiamenti continuano anche adesso con i tifosi che stanno celebrando la squadra e la società per aver raggiunto l’obiettivo della promozione in Serie D.