L’Enna ha battuto in trasferta a Lamezia Terme la Promosport 2-3 e approda così alla finale playoff per l’accesso in Serie D. Anche nella gara di andata di domenica scorsa i gialloverdi avevano avuto la meglio sui calabresi con il risultato di 3-1.

L’Enna affronterà adesso in finale il Siracusa.