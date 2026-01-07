Calcio: l’Enna batte il Favara 3-0

L’Enna supera con un netto 3-0 il Castrum Favara nel match disputato nel pomeriggio allo stadio Gaeta di Enna nel recupero della diciassettesima giornata del campionato di Serie D conquistando tre punti pesanti in chiave classifica.
La gara viene di fatto indirizzata già nel primo tempo. I padroni di casa sbloccano il risultato con Distratto, mettendo subito in discesa l’incontro. Al 29’ arriva il raddoppio con il rigore trasformato da Frank Tchaouna.
Nella ripresa l’Enna controlla il match e arriva anche il colpo del definitivo ko. Ancora Tchaouna trova la via del gol e firma il 3-0 che chiude definitivamente i conti.
Un successo importante per la formazione ennese, che compie un deciso passo avanti in classifica e guarda con maggiore fiducia al prosieguo del campionato. Ora l’attenzione si sposta sulla prossima trasferta di Vibo Valentia.
In classifica l’Enna sale a quota 19 punti, avvicinandosi al gruppo di metà graduatoria.