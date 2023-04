Calcio: l’Enna ai playoff, il Villarosa ottiene la salvezza

E’ l’Akragas a vincere il campionato di Eccellenza (Girone A) e ad ottenere la promozione diretta in Serie D. La squadra agrigentina ha battuto nel pomeriggio il Resuttana San Lorenzo con il punteggio di 2-0 e ha concluso con il primo posto in classifica con 72 punti. Termina il campionato al secondo posto con 69 punti l’Enna che, nell’incontro odierno, ha pareggiato 0-0 sul campo del Pro Favara. I gialloverdi si giocheranno, quindi, i playoff e affronteranno la vincente tra Pro Favara e Don Carlo Misilmeri. Sconfitta per la Leonfortese sul campo dell’Oratorio San Ciro e Giorgio: la squadra biancoverde giocherà, invece, i playout affrontando in casa il Cus Palermo.

Nei playout del Campionato di Promozione il Villarosa ha battuto 2-1 il Città di Casteldaccia e ha ottenuto la salvezza.

Nei playoff del campionato di Prima Categoria Polisportiva Nicosia-Don Bosco Mussomeli 2-1, nei playout Branciforti-Campobello 2-1.

Nei playoff del campionato di Seconda Categoria girone D Crisas Assoro-Agira 0-2.