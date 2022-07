Nuovo acquisto per l’Enna, arriva l’ala destra Giuseppe Prestia. Classe 1995 di Palermo, nell’ultima stagione ha sfiorato la promozione in serie D con l’Akragas. Ha fatto parte della prima squadra del Trapani per due stagioni di fila in Serie C. Successivamente le esperienze in Lega Pro con il Milazzo, in Serie D con il Marsala e tanti campionati di Eccellenza. Da stamattina Prestia è a disposizione di mister Pippo Strano.

