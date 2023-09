PUBBLICITÀ

L’Enna di mister Utro vince anche la gara di ritorno casalinga 4-2 contro il Misterbianco e accede agli ottavi di Coppa Italia Eccellenza. Nella gara di andata i gialloverdi si erano imposti in trasferta con il risultati di 0-4.

Nella prima parte di gara botta e risposta Rallo-Lorefice, intervallata dall’espulsione per gli ennesi di Cannino. Nel secondo tempo i padroni di casa hanno trovato la via della rete con Cocimano, Vitelli e Boscaglia, prima del goal di Sinatra per il definitivo 4-2.