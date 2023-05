Calcio: Lagoreal, Tinebra riconfermato presidente

Si sono tenute domenica le elezioni per il rinnovo del direttivo della società calcistica Apd Lagoreal 1981 per il triennio 2023/26. I soci hanno riconfermato con voto unanime come presidente Mario Tinebra, mentre i 10 componenti del nuovo cda sono Dario Ragusa (vice presidente), Pietro Sutera (segretario tesoriere), Giuseppe Caruso (consigliere co-presidente), Adriano Branciforte, Lucio Costa, Vincenzo Savio Greco, Francesco Ottimo, Luigi Sutera, Cristian Tinebra e Mario Torregrossa (consiglieri).

PUBBLICITÀ

La società è al lavoro per programmare la nuova stagione con l’obiettivo di fare un buon campionato di seconda categoria. Ci sarà da individuare la nuova guida tecnica.