Calcio: Lagoreal al lavoro in vista della nuova stagione

Si è tenuta ieri la presentazione del progetto per la stagione 2023/24 della società calcistica Apd Lagoreal 1981 che per il secondo anno parteciperà al campionato regionale di seconda categoria.

Per la nuova stagione la società, con in testa il presidente Mario Tinebra, ha comunicato di aver conferito l’incarico di direttore generale a Luigi Carabotta; con lui arriva l’esperto tecnico ennese Roberto Torregrossa, che sarà coadiuvato dallo staff composto da Giuseppe Pappalardo, Biagio Giangreco e Andrea Incardone, mentre sul piano dirigenziale (ancora in fase di completamento) il direttore generale si avvarrà della collaborazione di Mario La Porta, David Platania, Daniel Gulino e Giovanni Termine, oltre che dell’intero Cda.

La società è già al lavoro per completare la rosa che dovrà affrontare la nuova stagione.