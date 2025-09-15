Calcio: la Leonxibet debutta con un pari a Giarre

PUBBLICITÀ

La Leonxibet ha esordito ieri nel campionato di Eccellenza con un pareggio per 1-1 sul campo del Giarre. La formazione biancoverde ha ottenuto il risultato nonostante due calci di rigore concessi agli avversari – uno dei quali parato dal portiere polacco Sienko – e l’inferiorità numerica per buona parte del secondo tempo, giocato in nove uomini. Durante la gara diversi atleti della Leonxibet hanno, inoltre, dovuto abbandonare il campo per problemi fisici.

La rete del momentaneo vantaggio è stata segnata da Mohammed Jatta, diciannovenne gambiano che nella scorsa stagione aveva realizzato 20 gol in seconda categoria.

“Non posso che fare grandissimi complimenti a tutto il gruppo – commenta il presidente della Leonxibet Giovanni Russo – dallo staff tecnico a tutti i giocatori che sono scesi in campo, a chi è rimasto per tutti i 90’ a chi è dovuto uscire per problemi fisici a chi è stato espulso visto che a nostro avviso non lo meritava. Ma è inutile fare recriminazioni. E andata così e basta. La cosa veramente importante che voglio segnalare è lo spirito di gruppo con ragazzi che si sono supportati a vicenda per tutto l’arco dell’incontro. Ed anche chi si trovata poi in tribuna soffriva come se fosse ancora in campo. Sicuramente un buon segnale per il prosieguo di un torneo che si preannuncia non certo facile. Adesso ci godiamo questa bella prova ma da martedì prossimo iniziamo a pensare all’esordio casalingo sabato prossimo contro l’Avola che sicuramente non si prospetta una passeggiata visto che dagli addetti ai lavori viene data come una delle ‘grandi’ del girone. Ma se i nostri ragazzi entreranno in campo con questo piglio siamo convinti che forniranno un’altra importante prestazione”.