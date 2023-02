Calcio: importante affiliazione per la Progetto Enna Sport con il Palermo

Firmata lo scorso 17 febbraio un’affiliazione tra la Progetto Enna Sport 04, scuola calcio rivolta a bambine e bambini dai 5 anni in su, e il Palermo F.C., società la cui prima squadra milita in Serie B. Una collaborazione che consentirà alla polisportiva ennese di avviare un importante percorso di crescita dal punto di vista tecnico e non solo. Per la società ennese presenti all’incontro Giuseppe Vasco, Luigi Di Dio, Luigi Bonasera e Giovanni Ludovico Cravotta, per il Palermo l’Avv. Fabrizio Giambona.

“Alla luce dell’affiliazione siglata – ha comunicato il responsabile della scuola calcio Luigi Di Dio – grande è la soddisfazione all’interno della nostra società che ha recentemente ripreso le proprie attività. Questa affiliazione – prosegue Di Dio – ci consentirà una continua formazione tecnica attraverso la collaborazione con lo staff tecnico rosanero”.

Gli esordienti del Palermo prenderanno parte al Torneo di Pasqua che si terrà ad Enna ad aprile e che sarà organizzato proprio dalla Progetto Enna Sport 04.

“Per noi sarà un onore poterli ospitare al nostro evento sportivo” conclude Di Dio.