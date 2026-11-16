Calcio, il Valguarnera vince 4-0 sul campo del Città di Troina

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Vittoria esterna per il Valguarnera, che si impone per 4-0 contro il Città di Troina nella partita disputata ieri pomeriggio allo stadio «Silvio Proto».

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La formazione guidata da Angelo Intile ha avuto la meglio sulla squadra allenata da Salvatore Fiammetta, grazie alle reti di Diallo, Oglialoro e Morales.

Ad aprire le marcature è stato Diallo al 21′, mentre al 47′ è arrivato il raddoppio di Oglialoro. Nel corso della ripresa, Morales ha realizzato il terzo gol su calcio di rigore al 79′, prima della quarta rete, firmata ancora da Oglialoro al 90′.

Con questo risultato, il Valguarnera conquista il primo posto solitario in classifica, mentre il Città di Troina si ritrova all’ultima posizione nel girone E del campionato di Prima Categoria.