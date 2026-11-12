Calcio, il Sant’Anna Enna sconfitto sul campo della Sommatinese

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Sconfitta esterna per il Sant’Anna Enna, battuto ieri 1-0 dalla Sommatinese nella nona giornata del campionato di Promozione, girone D. A decidere l’incontro è stata una rete di Napoli, arrivata all’85° minuto.

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La formazione ennese ha affrontato la trasferta con diverse assenze, tra cui quelle di Ragoy, Buscemi, Camara e Fontanazza, e con una rosa che comprendeva 11 giocatori Juniores tra i convocati.

Il Sant’Anna ha avuto diverse occasioni per portarsi in vantaggio, senza però riuscire a concretizzarle. Tra gli episodi segnalati figurano una rete annullata a Palermo per una posizione di fuorigioco contestata dalla squadra ennese, un palo colpito da Bangoura e un salvataggio sulla linea di porta su un tentativo di Jatta.

La Sommatinese è riuscita a sbloccare il risultato nel finale.

Per il Sant’Anna Enna si tratta della seconda sconfitta consecutiva, dopo quella casalinga contro il Serradifalco. La squadra allenata da Folisi resta così ferma a 12 punti in classifica, mentre la Sommatinese sale a quota 7.