Calcio: il Sant’Anna Enna sconfitto 3-1 sul campo del Santa Croce

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Esordio con una sconfitta per il Sant’Anna Enna nel campionato di Promozione, girone D. Al “J.F. Kennedy” il Santa Croce si è imposto per 3-1 sulla formazione ennese.

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A passare in vantaggio è stato il Sant’Anna con Zongo al 20’, al termine di un’azione corale. Quattro minuti più tardi è arrivato il pareggio dei padroni di casa con Basile. Sul gol dell’1-1 il Sant’Anna ha contestato una presunta posizione di fuorigioco.

Nella ripresa il Santa Croce ha completato la rimonta. Yahya, all’11’, ha firmato il 2-1, mentre al 26’ Tomaino, su calcio di rigore, ha realizzato la rete del definitivo 3-1.

Il Sant’Anna ha provato a riaprire la gara nel corso della seconda frazione e si è visto annullare per fuorigioco un gol realizzato da Frazzetto.

Il risultato non è più cambiato e il Santa Croce ha così conquistato i tre punti nella prima giornata di campionato.