Calcio: il Sant’Anna Enna ospita il Serradifalco. Omaggio alle vecchie glorie rossoblù

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Il Sant’Anna Enna si prepara ad affrontare il Serradifalco nell’ottava giornata del campionato di Promozione, girone D. La partita è in programma sabato 7 novembre alle ore 15, allo stadio comunale di Calascibetta.

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Si tratta di un confronto importante per la classifica. Dopo sette giornate, il Sant’Anna Enna occupa la sesta posizione con 12 punti, mentre il Serradifalco è terzo a quota 16. La formazione ennese arriva dal pareggio per 1-1 sul campo del Pro Ragusa, mentre gli avversari hanno superato il Ragusa Boys per 2-0 nell’ultimo turno.

La sfida avrà anche un significato particolare per la società rossoblù, che ha organizzato un momento dedicato alla propria storia. In occasione dell’ingresso in campo delle squadre, infatti, saranno presenti alcune delle vecchie glorie del Sant’Anna Enna, protagoniste del passato del club.

Un’iniziativa con la quale la società intende rendere omaggio a chi ha contribuito alla crescita della squadra nel corso dei suoi 63 anni di storia.

Sono numerose le generazioni di calciatori che hanno indossato la maglia rossoblù, insieme ai dirigenti e ai tecnici che si sono succeduti negli anni. La presenza delle vecchie glorie rappresenterà così un momento di riconoscimento del loro contributo alla storia del Sant’Anna Enna.

L’appuntamento è dunque fissato per sabato pomeriggio a Calascibetta, dove alla sfida di campionato si affiancherà il ricordo del percorso sportivo della società.