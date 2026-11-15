Calcio, il Sant’Anna Enna ospita il Frigintini
Il Sant’Anna Enna torna in campo oggi, domenica 15 novembre, per affrontare il Frigintini nella decima giornata del campionato di Promozione, girone D. La partita si disputerà alle ore 15 allo stadio comunale di Calascibetta.
La formazione ennese arriva all’appuntamento dopo due sconfitte consecutive, rimediate contro Serradifalco e Sommatinese. Dopo nove giornate, il Sant’Anna occupa il settimo posto in classifica con 12 punti, frutto di tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.
Il Frigintini si presenta invece alla sfida da ultimo in classifica, con 5 punti. La formazione ospite è reduce dalla sconfitta casalinga per 4-3 contro il Serradifalco.
Per il Sant’Anna Enna sarà dunque un’occasione per cercare di tornare a conquistare punti e interrompere la serie di risultati negativi.