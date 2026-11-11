Calcio, il Sant’Anna Enna in trasferta contro la Sommatinese
Turno infrasettimanale per il Sant’Anna Enna, impegnato oggi nella nona giornata del campionato di Promozione, girone D. La formazione rossoblù affronterà in trasferta la Sommatinese, con calcio d’inizio fissato alle ore 15, allo stadio comunale «Peppe Tricoli» di Sommatino.
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Il Sant’Anna Enna arriva all’appuntamento dopo la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Serradifalco nell’ultimo turno di campionato.
La squadra ennese occupa la sesta posizione in classifica con 12 punti, mentre la Sommatinese è ultima a quota 4, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Pro Ragusa.
La partita rappresenta per il Sant’Anna Enna un’occasione per tornare a conquistare punti dopo la battuta d’arresto dell’ottava giornata.