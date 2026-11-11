Calcio, il Sant’Anna Enna in trasferta contro la Sommatinese

Sant’Anna Enna
Sant’Anna Enna
PUBBLICITÀ Decò Enna Mercato
PUBBLICITÀ
sweemy

Turno infrasettimanale per il Sant’Anna Enna, impegnato oggi nella nona giornata del campionato di Promozione, girone D. La formazione rossoblù affronterà in trasferta la Sommatinese, con calcio d’inizio fissato alle ore 15, allo stadio comunale «Peppe Tricoli» di Sommatino.

PUBBLICITÀ  

Il Sant’Anna Enna arriva all’appuntamento dopo la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Serradifalco nell’ultimo turno di campionato.

La squadra ennese occupa la sesta posizione in classifica con 12 punti, mentre la Sommatinese è ultima a quota 4, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Pro Ragusa.

La partita rappresenta per il Sant’Anna Enna un’occasione per tornare a conquistare punti dopo la battuta d’arresto dell’ottava giornata.

Pubblicità
Stosa Store Enna – Stosa Days

Stosa Store Enna – Stosa Days