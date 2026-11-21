Calcio, il Sant’Anna Enna in trasferta contro il Comiso
Nuovo impegno di campionato per il S. Anna Enna, che domani, domenica 22 novembre, affronterà in trasferta il Comiso Calcio, nella gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Promozione, girone D.
L’incontro si disputerà allo stadio «G. Biazzo» di Ragusa, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:30.
Le due formazioni arrivano all’appuntamento separate da un solo punto in classifica. Dopo dieci giornate, il Sant’Anna Enna occupa l’ottava posizione con 12 punti, mentre il Comiso è decimo a quota 11.
La squadra ennese è reduce dalla sconfitta casalinga per 2-1 contro il Frigintini. Il Comiso, invece, ha conquistato i tre punti superando per 1-0 la Sommatinese.
Il Sant’Anna Enna è chiamato a interrompere la serie di risultati negativi delle ultime giornate.