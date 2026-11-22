Calcio, il Sant’Anna Enna espugna il campo del Comiso

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Il Sant’Anna Enna torna alla vittoria in trasferta, superando per 1-0 il Comiso nella sfida disputata nel pomeriggio allo stadio “G. Biazzo” di Ragusa, valida per l’undicesima giornata del campionato di Promozione, girone D. A decidere l’incontro è una rete di Zongo Tinga nella ripresa, che consente alla formazione rossoblù di interrompere la serie di risultati negativi delle ultime giornate e conquistare tre punti importanti per la classifica.

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Buon primo tempo per il Sant’Anna, che riesce a creare diverse occasioni da rete senza però trovare la via del gol. Il Comiso, dal canto suo, sfiora il vantaggio con una conclusione che si stampa sul palo. Le due squadre vanno così al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa, la formazione ennese continua a cercare il vantaggio e ci va vicina sugli sviluppi di un calcio di punizione, quando Camara, con un colpo di testa, manda il pallone di pochi centimetri sopra la traversa. A sbloccare il risultato è poi Zongo Tinga, che trova la conclusione vincente e porta i rossoblù sull’1-0. Dopo il vantaggio degli ospiti, il Comiso prova a reagire, ma Sienko e i compagni del reparto arretrato mantengono alta l’attenzione fino al termine dell’incontro, riuscendo a conservare il risultato.

Il successo permette al Sant’Anna Enna di salire a quota 15 punti, agganciando la Barrese al sesto posto in classifica dopo undici giornate. Una vittoria che restituisce fiducia alla formazione ennese dopo le recenti battute d’arresto e consente ai rossoblù di riprendere il cammino in campionato.