Calcio: il Sant’Anna conquista un’altra vittoria e sale al terzo posto in classifica

Un’altra vittoria casalinga per l’A.S.D. Sant’Anna, che nel pomeriggio di ieri ha affrontato il Motta Calcio, aggiudicandosi i tre punti e stabilendosi in terza posizione nella classifica del girone E di Prima Categoria, a un solo punto dalla seconda.

Il match, conclusosi con il punteggio di 3-0 per la squadra di casa, ha visto andare a segno Matteo Scalzo e Aldo Giuliana. La gara era valida per la quinta giornata del campionato di Prima Categoria.

La formazione ennese ora si prepara per il prossimo impegno, in trasferta, contro il Tremestieri Etneo.