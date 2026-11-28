Calcio, il S. Anna Enna ospita il Canicattini: sfida tra sesta e quinta in classifica

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Il S. Anna Enna torna in campo domani, domenica 29 novembre, per la dodicesima giornata del campionato di Promozione, girone D. La formazione ennese affronterà il Città di Canicattini al campo sportivo comunale di Calascibetta, con calcio d’inizio fissato alle ore 15.

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Si tratta di un confronto diretto tra due squadre separate da un solo punto in classifica. Dopo undici giornate, il Canicattini occupa la quinta posizione con 16 punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. Il S. Anna Enna segue al sesto posto con 15 punti, ottenuti attraverso quattro vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte.

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L’incontro rappresenta quindi un’occasione per la formazione ennese di superare gli avversari in graduatoria.

Per assistere alla partita, la società ha comunicato i prezzi dei biglietti: 5 euro per l’ingresso intero, 3 euro per le donne e ingresso gratuito per i bambini sotto i 14 anni. Il costo del biglietto per il settore ospiti è di 5 euro.